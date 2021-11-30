Испания решила наказывать за преступления периода франкизма

В Испании будут расследоваться и наказываться преступления против человечности, геноцид и пытки, имевшие место с 1936 по 1982 год - в период гражданской войны, диктатуры генерала Франсиско Франко и в переходный период от диктатуры к демократии. С этой целью изменяется закон об амнистии от 1977 года, который снимал ответственность за упомянутые деяния.

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Таково решение коалиционного правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), популистской партией "Подемос" ("Мы можем") и Компартией Испании. Официальное объяснение принятого решения — необходимость приравнять испанское законодательство к нормам международного гуманитарного права, в рамках которого подобные преступления не подлежат прощению ни по амнистии, ни по сроку давности.

Кого затронула амнистия 1977 года

DW попросила рассказать о событиях, связанных с принятием и нынешним пересмотром закона об амнистии, сотрудника мадридского Центра исторических исследований Рауля Гомеса Куэста. В первую очередь, эксперт напомнил, что генерал Франко пришел к власти в 1939 году после поднятого им мятежа и победы в гражданской войне над правительством левого Народного фронта.

В ходе той войны военные преступления, включая похищения людей и расстрелы без суда и следствия, совершались обеими сторонами. После ее окончания часть побежденных была репрессирована. Кроме того, продолжил Гомес Куэста, вплоть до 60-х годов в стране существовало вооруженное подполье сторонников Народного фронта.

В 60-90-е годы его сменили террористические группировки: сепаратистские (баскская ЭТА, каталонская Свободная земля, канарская ФАГ, галисийская ЛАР) и на основе марксистской идеологии (ГРАПО и ФРАП). От действий террористов гибли сотни людей, часто случайные прохожие. Франкизм отвечал на террор арестами и казнями.

Во имя национального примирения в Испании

После смерти Франко в 1975 году, по словам историка, остро встал вопрос о национальном примирении, поскольку "страна оставалась расколотой на два лагеря"- сторонников и противников диктатора. Между тем "примирение было необходимо для перехода к демократии", и здесь "ключевую роль сыграла амнистия". Она простила былые грехи и франкистам, и сторонникам Народного фронта, а также боевикам всех группировок послевоенного периода.

В качестве примера Гомес Куэста привел историю деятеля Народного фронта, а впоследствии генсека Компартии Сантьяго Каррильо. Амнистия сняла с него обвинение в причастности к расстрелу в годы войны тысяч жителей Мадрида, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции, заподозренных в симпатиях к Франко.

Что планируют испанские власти

Как следует из официальных документов, нынешнее правительство Испании полагает, что "расследование преступлений, связанных с мятежом, войной и диктатурой" Франко, является "чрезвычайно важной мерой для восстановления исторической справедливости и памяти жертв диктатуры". Осуществление этой меры возлагается на прокуроров Департамента прав человека и демократической памяти.

Прокурорам предстоит "привлечь к суду франкистов, виновных в преступлениях против человечности". Те из них, кто скончался, будут официально названы преступниками, лишены почетных званий и наград. А все еще здравствующие предстанут перед судом и "получат наказание в зависимости от тяжести совершенных деяний".

"Юридический нонсенс"

Между тем, по мнению другого опрошенного DW эксперта — профессора права Мадридского университета Луиса Франсиско Аранда, новый закон "является юридическим нонсенсом". Во-первых, по словам профессора, испанская конституция не позволяет судить людей, подпавших под амнистию. Во-вторых, статья о преступлениях против человечности была включена в УК Испании лишь в 2003 году, а посему "не применима к деяниям более раннего периода". В-третьих, в Испании "вообще нельзя задним числом применять статьи закона, которые могут отрицательно сказаться на судьбе людей".

Кроме того, подчеркнул Аранда, "законы демократического государства не могут наказывать одних и прощать других за аналогичные преступления". Так что, добавил он, вопреки желанию авторов нововведения на скамье подсудимых рано или поздно могут оказаться и противники франкистов.

К примеру, отец лидера "Подемос" Пабло Иглесиаса, одного из авторов правительственной инициативы. Ведь Иглесиас-старший был боевиком ФРАП — организации, признанной террористической, поскольку ее члены похищали, пытали и убивали людей. В свое время Иглесиас-старший тоже воспользовался амнистией 1977 года, напомнил профессор Аранда.

Острая полемика в испанском обществе

"Отрадно, что преступники-франкисты отныне будут подвергнуты суду. Позор, что из-за амнистии мы до сих пор этого не сделали", — заявил в беседе с DW Висенте Креспо, ветеран Компартии, активист Ассоциации за восстановление исторической памяти. Эта ассоциация не один год устраивала демонстрации, требуя суда над франкизмом. Креспо считает, что "теперь справедливость восторжествует и деятели периода диктатуры получат по заслугам".

Тем временем отказ от амнистии раскритиковал бывший премьер-социалист Фелипе Гонсалес, посетовавший, что его однопартийцы сейчас "разрушают основы гражданского мира в стране". Подверг критике правительство и лидер парламентской оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо. Он обвинил власти в попытке "взять исторический реванш, а заодно столкнуть испанцев лбами, чтобы отвлечь их от последствий социально-экономического кризиса, с которым правительство не может справиться". Касадо пообещал, что обжалует решение правительства в Конституционном суде Испании.