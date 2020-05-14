Исследование: 40% представителей ЛГБТ в Европе страдают от нападок

Три из пяти однополых пар в Европе избегают ходить, держась за руки в общественных местах, а двое из пяти представителей ЛГБТ в последние 12 месяцев подвергались нападкам, свидетельствуют данные опроса 140 000 представителей ЛГБТ по всей Европе, сообщает издание Politico.

Опрос Агенства фундаментальных прав Европейского союза показал, что одна пятая респондентов чувствуют дискриминацию на работу. Для трансперсон ситуация с 2012 года стала только хуже - тогда 22% респондентов сообщили о дискриминации на работе, а в этом году это было 36%.

20% транс или интерсекс персон сказали, что подверглись физическому или сексуальному нападению, это в два раза больше чем в других группах респондентов. Только 30% респондентов считают, что нетерпимость снизилась за последние пять лет годы. Чаще всего улучшения замечали геи, лесбиянки и бисексуальные мужчины и женщины.

Опрос стран ЕС, а также Великобритании, Северной Македонии и Сербии показал разницу между странами. Например, 70% респондентов в Мальте, Финляндии и Ирландии сообщили, что общество стало более терпимым. Тогда как в Польше и Франции 68% сообщили о росте нетерпимости. В Польше 51% людей избегают некоторых мест, опасаясь нападений и угроз.

Зато выросло число взрослых респондентов, которые открыто живут со своей сексуальной ориентацией - с 36% до 52%. К тому же, всё больше молодых людей чувствуют, что в школе они безопасно могут быть собой.

В Латвии 48% респондентов сообщили, что в последние 12 месяцев подвергались дискриминации из-за сексуальной ориентации. 5% сообщили о том, что подвергались нападениям и насилию из-за своей ориентации. 50% ЛГБТ в Латвии всегда избегают брать партнера за руку в общественных местах, опасаясь нападений. 25% часто избегают этого.