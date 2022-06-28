Исследование: изменение климата существенно влияет на погоду

Климатологи провели исследование о влиянии глобального потепления на погоду в современном мире и подтвердили, что аномальная жара и экстремальные осадки напрямую связаны с изменением климата. Об исследовании рассказывает агентство Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ученые изучали воздействие глобального потепления на возникновение пяти экстремальных погодных явлений: жары, ливней, засухи, лесных пожаров и тропических штормов. По словам авторов исследования, связь изменения климата с волнами тепла и ливнями наиболее очевидна, в то время как с засухой и лесными пожарами — не столь ясна.

"Практически все волны тепла в мире стали более интенсивными и более вероятными из-за изменения климата", — говорит соавтор исследования Бен Кларк, ученый-эколог из Оксфордского университета. Волны жары в северном полушарии, которые сейчас регистрируются в США, Европе и странах Азии, подтверждают слова Кларка.

В июне проливные дожди вызвали серьезные наводнения в Индии, Бангладеш и Китае. Ученые подтвердили, что из-за глобального потепления ливни учащаются и становятся интенсивнее. Что касается тропических штормов, ученые обнаружили, что в глобальном масштабе их количество не увеличилось, но они также стали более интенсивными.

Сложнее понять, как изменение климата влияет на засуху. Например, связь засух в Восточной Африке еще только предстоит доказать. Однако уже сейчас ученые отмечают, что сокращение сезона весенних дождей связано с тем, что часть туч быстрее насыщается влагой и не успевает достичь материка — дожди идут над океаном. Волны тепла и засуха усугубляют лесные пожары, особенно мегапожары, которые могут охватить более 400 млн квадратных километров.

Ученые отмечают, что сложности в изучении связей между глобальным потеплением и экстремальными погодными явлениями, вызваны недостатком надежных данных, особенно из развивающихся и беднейших стран. Хотя именно они наиболее подвержены рискам из-за антропогенного изменения климата.