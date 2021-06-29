Исследование по смешиванию вакцин Pfizer и AstraZeneca показало обнадеживающие результаты

Предварительные результаты британского исследования по смешиванию вакцин показало, что, смешивая разные виды вакцин от Covid-19, организм вырабатывает сильный иммунитет к вирусу, сообщает издание The New York Times.

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830 добровольцев получили разные комбинации вакцин - одним дали две дозы вакцины Pfizer, другим - две дозы AstraZeneca, третьим - одну дозу Pfizer, одну дозу AstraZeneca и наоборот.

В большинстве случаев интервал между дозами составлял четыре недели, но отдельная группа волонтеров, получившая в качестве первой дозы вакцину AstraZeneca, будет ждать второго укола 12 недель. Это связано с ростом эффективности вакцины в случае более длинного интервала. Результаты исследования в этой группе станут доступны в следующем месяце.

Исследователи выяснили, что волонтеры, получившие разные вакцины, чаще сообщали об ознобе, головных болях и боли в мышцах, чем получатели двух доз одной вакцины. Все побочные эффекты вскоре сами прошли.

Ученый Оксфордского университета Мэттью Снейп рассказал, что получатели вакцины Pfizer выработали в 10 раз больше антител, чем получатели двух доз AstraZeneca при интервале в четыре недели между прививками. Добровольцы, получившие в качестве первой дозы Pfizer, за которой последовала AstraZeneca, выработали в пять раз больше антител, чем получатели двух доз AstraZeneca. А в комбинации AstraZeneca, за которой следовал Pfizer уровень антител был сопоставим с результатами получателей двух доз Pfizer.

Снейп отметил, что разница в уровне иммунного ответа может стать меньше в группе добровольцев, получивших две дозы AstraZeneca с интервалом в 12 недель.

Помимо прочего, исследование показало, что использование разных вакцин помогает выработать больше иммунных клеток, готовых атаковать коронавирус, чем используя две одинаковые вакцины. Снейп указал, что пока не понятно, почему смешивание дает такое преимущество.

Ученый отметил, что пока лучшим решением остается использование двух доз одной вакцины, если это возможно. В этом случае эффективность доказана обширными клиническими испытаниями.