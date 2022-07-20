Исследование: RT успешно обходит европейские санкции

Несмотря на санкции Евросоюза, российская государственная медиагруппа RT благополучно продолжает работу в Европе. К такому выводу пришли исследователи из Института стратегического диалога (ISD), опубликовавшие сегодня отчет о том, как одно из главных кремлевских СМИ обходит введенные против него ограничения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

2 марта Евросоюз ввел санкции в отношении российских государственных медиа. В странах ЕС было приостановлено вещание Sputnik и пяти подразделений Russia Today: RT UK, RT English, RT Germany, RT France и RT Spanish). "Систематическое манипулирование информацией и дезинформация Кремля используются в качестве инструмента в нападении на Украину. Это также серьезная и прямая угроза общественному порядку и безопасности Союза. […] Ранее мы уже наложили санкции на руководство RT, в том числе на главного редактора Маргариту Симоньян, и вполне логично обратить внимание и на ту деятельность, которую эти организации ведут в пределах ЕС", — отмечал тогда Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако ISD выяснил, что RT без особых усилий обошел ограничения. Для этого уже после начала войны были использованы четыре основных нехитрых метода:

сайты с измененными доменными именами (например, actualidad-rt.com вместо actualidad.rt.com для испаноязычной версии )

идентичные "официальным" сайты-зеркала

сайты, полностью копирующие публикации RT

сайты, направляющие трафик на ресурсы RT

Всего ISD обнаружил 12 сайтов, в основном на немецком или испанском языках, которые были точными копиями немецкоязычной и испаноязычной версий RT и чьи IP-адреса и идентификаторы Google Analytics были напрямую связаны с поддерживаемым Кремлем медиа. По состоянию на 19 июля все они были доступны на территории Евросоюза. Более сотни сайтов размещали контент RT и, вероятно, получали деньги от онлайн-рекламы.

"Скорее всего, это абсолютно осознанное решение обойти ограничения", — заявил Politico Джордан Уайлдон, старший менеджер по цифровым методам в ISD. "Это как с головой гидры. Вы избавляетесь от одной, а они будут пытаться найти способ сделать что-то еще".

Созданные вскоре посла начала войны сайты, разумеется, не имели той аудитории, что оригинальные ресурсы RT. Продвигать их стали в поисковой выдаче Google и социальных сетях (в том числе через собственные, не заблокированные аккаунты RT). Остановить этот процесс не смогли даже модераторы и партнеры платформ по проверке фактов. "Ключевую роль в распространении ссылок на самом деле сыграли аккаунты RT, как в Facebook, так и в Twitter", — считает Ката Балинт, аналитик аналитического центра и соавтор отчета.

Как пишет Politico, Twitter уже заявил, что связанные с RT аккаунты, которые обнаружили исследователи, попадут в "черный список". Meta отметила, что понизила контент RT на своей платформе, но от более подробных комментариев отказалась. Google исключил зеркала сайтов RT из поисковой выдачи после того, как с компанией связались журналисты Politico.

Подробные результаты исследования доступны на сайте ISD.