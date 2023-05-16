Исследование: в этом году только 11 стран НАТО потратят на оборону более 2% ВВП

Только 11 из 30 стран, входящих в НАТО, в 2023 году достигнут целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП, свидетельствуют подсчеты немецкого Института экономических исследований (Ifo). В абсолютном выражении две трети расходов членов альянса приходятся на США.

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Расходы на оборону занимают наибольшую долю в государственном бюджете Польши (4,3% ВВП), США (3,3%) и Греции (3,1%). В Эстонии на эти цели тратят 2,9% ВВП, в Литве — 2,6%, в Латвии — 2,2%.

Относительно размера ВВП самые скромные оборонные статьи бюджета в Люксембурге (0,7%), Испании (1,2%), Канаде, Турции, Португалии и Бельгии (по 1,3%). При этом расходы членов НАТО из Западной Европы исследователь Ifo Марсель Шлеппер называет "умеренно высокими".

По данным Ifo, всего в 2023 году страны НАТО и близкая к вступлению в альянс Швеция потратят на оборону 1,2 трлн евро (2,6% общего ВВП). Без учета США этот показатель опустится до 1,8% — оставшимся членам альянса для достижения целевого показателя в 2% необходимо увеличить расходы на 50 млрд евро.

В абсолютных числах самый высокий уровень недофинансирования Ifo зафиксировал в Германии — власти ФРГ должны дополнительно потратить на армию 17 млрд евро, чтобы соответствовать требованию о расходах на уровне 2% ВВП.

Страны, входящие в НАТО, взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в 2014 году. Достичь этой цели планировалось за десять лет.