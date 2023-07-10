Исследование: за 15 месяцев полномасштабной войны погибли по меньшей мере 47 тысяч российских военных

К концу мая российская армия потеряла убитыми в ходе полномасштабного вторжения в Украину не менее 47 тысяч человек, следует из совместного исследования "Медузы", "Медиазоны" и аналитика данных Дмитрия Кобака.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Авторы исследования опираются на три основных источника: реестр наследственных дел (РНД), которые граждане РФ открыли на своих умерших родственников, полученные по официальному запросу данные Росстата и поименный список погибших в Украине российских военных (его ведут "Русская служба BBC", "Медиазона" и команда волонтеров).

Эти данные были проанализированы с помощью статистических методов. В частности, авторы исследования сравнили количество дел из РНД с данными о смертности в России за годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению в Украину, а затем рассчитали суммарную избыточную смертность для мужчин в возрасте до 50 лет.

"За 2022 год на войне погибли около 25 тысяч мужчин до 50 лет, а к 27 мая 2023 года — уже около 47 тысяч. Если быть максимально точным, число погибших с вероятностью 95% лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами", — говорится в исследовании.

Утверждается, что вместе с тяжелоранеными число безвозвратных потерь российской армии к концу мая этого года может составлять 125 тысяч человек. В эти подсчеты не входят многие пропавшие без вести, а также пленные и военнослужащие самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ в последний раз сообщало об общих потерях в ходе вторжения 21 сентября прошлого года, тогда глава ведомства Сергей Шойгу привел оценку в 5937 погибших.

Генштаб ВСУ утверждает, что по состоянию на 10 июля в Украине было "ликвидировано" более 234 тысяч российских военных.

Журналистам "Русской службы BBC" и "Медиазоны", которые вместе с командой волонтеров собирают данные о российских потерях по открытым источникам, к 7 июля удалось подтвердить гибель 27423 военных РФ.

На прошлой неделе издание "Важные истории" со ссылкой на данные Росстата писало, что за 2022 год в ходе вторжения в Украину погибло по меньшей мере 18 тысяч россиян.