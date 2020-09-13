Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена

Один из ведущих экспертов по неконтактным племенам Амазонии Риели Францискато убит в Бразилии стрелой аборигена.

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В среду исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром.

Аборигены, заметив приближение чужаков, начали стрелять из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но Риели Францискато повезло меньше. Стрела попала ему в область сердца.

"Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным", — рассказал один из полицейских, сопровождавших Риели Францискато во время поездки.

Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.

Несчастный случай произошел около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония близ границы с Боливией.

56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.

"Риели был спокойным, организованным человеком с мягкими манерами и был прекрасно осведомлен о всех опасностях [работы]. В этой поездке он был один, поэтому попросил полицейских сопровождать его", — рассказал агентству Рейтер коллега Францискато, бывший глава фонда Сидней Поссуэло.

Поссуэло считает, что агрессию со стороны аборигенов из "неконтактного племени реки Гаутарио" могло спровоцировать присутствие полицейских.

"Это племя известно как довольно миролюбивое", — сказал в интервью Франс пресс бразильский фотожурналист Габриэль Учида.

"Последний раз они появлялись в этом районе в июне… Это была большая и очень миролюбивая группа. Они даже оставили подарки в чьем-то доме", — говорит фотожурналист.

"На этот раз это были пять вооруженных мужчин — военная группа. Это означает, что произошло что-то такое, что заставило их решиться на месть", — полагает Габриэль Учида.

В правозащитной организации Kanindé отмечают, что аборигены иногда не способны отличить друга от врага, когда речь идет о людях из "внешнего мира".

Такие группы аборигенов иногда совершают жестокие нападения, когда, например, на их территорию вторгаются браконьеры.

За последние годы лесозаготовители и фермеры уничтожили значительную часть леса в Амазонии. Правозащитная организация Survival International заявила, что смерть эксперта можно считать ответом на ситуацию, угрожающую привычной жизни племен в этом регионе.

Ранее Болсонару заявлял, что в Амазонии слишком много земли для такого небольшого числа людей. Он также пообещал пересмотреть природоохранный статус земель Амазонии. По словам Болсонару, эти племена живут очень бедно и они должны ассимилировать. Нынешний президент Бразилии считает, что на этой территории необходимо развивать фермерство и вести добычу полезных ископаемых.

В последнее время близ территории проживания племен аборигенов все чаще стали появляться золотодобытчики, лесозаготовители, браконьеры.

Обычно золотодобытчики и лесозаготовители появляются на территории племен в сопровождении полиции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает за активное освоение и использование земель Амазонии. Ранее Болсонару пригрозил "уничтожить" Национальный фонд индейцев Бразилии, который препятствует планам президента.

Как рассказывает Сидней Поссуэло, правительство лишило финансирования фонд индейцев Бразилии, из-за чего организация была вынуждена сократить штат и осталась без собственной охраны.

"Мы чувствуем себя загнанными в угол — из-за многих смертей, связанных с тем что права аборигенов уже больше никто не уважает", — сказал агентству Рейтер друг и коллега Францискато Иванейде Кардозо.

Согласно данным правозащитной организации Survival International, в дождевых лесах Амазонии живут около 100 неконтактных племен.