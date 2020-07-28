Источник: ЕС не откроет границы с Россией до середины августа

Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС.

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Ожидается, что Россия вновь не будет включена в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал он.