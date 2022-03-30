Источники "Медузы" рассказали об отправке в отпуск журналистов РБК

Все сотрудники редакции РБК, кроме сотрудников отдела новостей, уйдут в отпуск на две недели, рассказали два источника "Медузы" в редакции. Два других сотрудника политического блока РБК подтвердили факт ухода в отпуск, но не уточнили, идет ли речь о всей редакции. Еще один сотрудник сказал, что ничего не знает про отпуск, пишет Mедуза.

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Предполагается, что журналисты уйдут в отпуск 4 апреля.

Источники "Медузы" связали отпуск с давлением со стороны властей. "Стало невозможно работать, пугают уголовками постоянно", — сказал один из них. Он добавил, что у РБК уже одно есть предупреждение от Роскомнадзора и что в редакции ожидают второго. Два таких предупреждения в течение года являются основанием для отзыва лицензии СМИ.

При этом главный редактор РБК Петр Канаев заявил, что никто из сотрудников РБК не ушел в незапланированный или вынужденный отпуск. "Но сейчас почти все новости и весь трафик — про Украину, другой повестки мало. Поэтому я просто предложил редакторам спросить у журналистов из отделов, у которых сейчас загрузка меньше, чем обычно, если кто хочет — чтобы пользовались возможностью сходить в отпуск. Странно, если это кто-то интерпретировал по-другому, обычно мы друг друга понимаем", — сказал Канаев.