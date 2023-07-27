Источники NYT в Пентагоне: направление главного удара украинского наступления определилось

New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, сообщает, что украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара — к югу от Орехова в Запорожской области.

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В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря. По словам источников, ВСУ ввели в бой часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве.

До сих пор украинская армия вела наступательные действия на нескольких участках фронта, что наблюдатели интерпретировали либо как поиск уязвимых мест в российской обороне, либо как обманные маневры, призванные оттянуть резервы противника от места главного удара. Везде украинская армия продвигалась медленно, что в последние недели признавало и украинское командование, прежде всего из-за плотных минных полей и отсутствия прикрытия с воздуха.

Утверждения о главном ударе под Ореховом косвенно подтверждаются еще несколькими источниками: корреспондентка New York Times Карлотта Голл также в среду передавала из этой местности, что видела там часть свежих обученных на Западе украинских соединений. И представитель российского Минобороны Игорь Конашенков также сообщал о "массированной атаке силами трех батальонов, усиленных танками" на том же участке (по его словам, эта атака была отбита).

Вместе с тем, источник в "западных" (национальная принадлежность не уточнялась) спецслужбах, с которым беседовал в среду корреспондент Би-би-си Гордон Корера, о главном ударе ничего не говорил, хотя и затрагивал тему хода наступления. Он по-прежнему говорил, что наступление развивается по трем направлениям.

По словам источников New York Times, в пользу активизации украинского наступления работают три фактора: во-первых продвижение через минные поля шло хотя и медленно, но стабильно (для понимания, как далеко украинцы смогли продвинуться, известный военный аналитик Роб Ли пишет, что в районе Работина им осталось два-три километра до главной российской линии обороны). Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения популярного среди российских войск генерала Ивана Попова. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами. Источник, с которым говорил Гордон Корера, сказал, что живой силы в российских войсках тоже не хватает.

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"Это главный тест", — цитирует New York Times своего собеседника в Пентагоне.