Историческая встреча премьера Израиля и шейха ОАЭ: общая нелюбовь к Ирану скрепляет дружбу бывших неприятелей

В Абу-Даби состоялась встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом и принимавшим его наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном.

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Это первый официальный визит израильского премьера в одну из четырех арабских стран, согласившихся начать укреплять связи с Израилем в рамках заключенного в прошлом году при посредничестве администрации Дональда Трампа так называемого Авраамского договора.

Ранее две страны уже успели заключить несколько торговых соглашений.

Израиль ищет в регионе партнеров, которые помогли бы ему усилить давление на Иран и тем или иным способом заставить его свернуть ядерную программу.

В ОАЭ отчасти разделяют опасения Израиля, но при этом хотели бы улучшения отношений с Ираном.

Встречу израильского премьера Нафтали Бенета и принимавшего его у себя во дворце шейха Мухаммада бен Заида, фактического правителя ОАЭ, уже назвали исторической.

Визиту предшествовал заключенный более года назад при посредничестве США так называемый Авраамский договор, в рамках которого четыре арабских государства согласились отказаться от продолжавшегося десятилетиями курса на конфронтацию с Израилем и начать выстраивать с ним новые отношения на взаимовыгодной основе.

В Абу-Даби, одном из богатейших эмиратов Персидского залива, к этой инициативе отнеслись с энтузиазмом.

По словам Бенета, его визит отражает новую реальность, складывающуюся в регионе.

"Израиль, как и ОАЭ, — это региональный торговый центр, — подчеркнул израильской премьер. — И наше сотрудничество открывает беспрецедентные торговые возможности не только для нас, но и для других стран".

Действительно, в последние месяцы объем взаимной торговли заметно возрос, достигнув 500 млн долларов (за весь прошлый год он не превышал 125 млн), и, как полагает Бенет, возможности для дальнейшего расширения безграничны.

Шейх Мухаммад бен Заид в официальном заявлении выразил надежду на укрепление стабильности на Ближнем Востоке и отметил, что визит Бенета будет способствовать укреплению сотрудничества и приведет к дальнейшим позитивным шагам на благо народов двух стран и всего региона.

Единственной стороной, выразившей недовольство и разочарование по поводу сближения ОАЭ и Израиля, стали палестинцы, у которых с 2014 года не наблюдается никаких дипломатических прорывов в отношениях с Израилем.

Иранский вопрос

Пока в Вене продолжаются попытки реанимировать ядерную сделку с Тегераном, иранский вопрос продолжает вызывать беспокойство как в Израиле, так и в ОАЭ.

Хотя публично Бенет ни словом не обмолвился об Иране с момента своего приезда в Абу-Даби, нет сомнений, что оба лидера обсуждали этот вопрос. Тем более что на этой неделе Эмираты посетит американская делегация, которая намерена предостеречь банки ОАЭ от нарушения санкций в отношении Тегерана.

Как пишет израильское издание "Исраэль хайом" со ссылкой на анонимные источники в правительстве, Бенет намеревался поделиться с шейхом Мухамадом разведданными о переброске в регион проиранских боевиков и беспилотников. А в ноябре Израиль предложил создание совместной с арабскими странами Персидского залива системы обороны от Ирана.

Как отметил посол Израиля в Эмиратах Амир Хайек, продажи военного оборудования в ОАЭ уже идут.

"Израиль сотрудничает с новым другом и новым долгосрочным партнером", — подчеркнул он.

Однако источники в военных кругах Израиля уточняют, что речь пока не идет о новейших системах ПВО.

Между тем, как сообщает иорданское государственное агентство новостей Петра, в Аммане под эгидой Арабского института по изучению вопросов безопасности (ACSIS) состоялась тайная встреча представителей Саудовской Аравии и Ирана на уровне экспертов.

На этой встрече обсуждались вопросы по укреплению взаимного доверия (Саудовская Аравия и Иран остаются соперниками в борьбе за влияние в регионе), при этом особое внимание было уделено ядерной программе Ирана.