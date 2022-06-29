Исторический процесс о нападениях на Париж в 2015 году: главный обвиняемый получил пожизненное
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В Париже завершился суд над обвиняемыми в подготовке и осуществлении самого чудовищного теракта за всю послевоенную историю Франции. Все обвиняемые, кроме одного, были признаны виновными в терроризме. Единственный выживший участник нападения приговорен к пожизненному заключению.

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В результате серии нападений 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще 350 были ранены.

Суд начался в сентябре 2021 года. В ходе крупнейшего судебного процесса в современной истории Франции было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тыс. истцов, в суде выступили 300 адвокатов.

Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, в том числе единственный выживший непосредственный участник нападения Салах Абдеслам.

Все остальные непосредственные участники теракта, включая его главного организатора и вдохновителя, гражданина Бельгии Абдельхамида Абауда, погибли при оказании сопротивления полиции.

Еще 13 человек обвиняли в подготовке теракта. Шестеро подсудимых по-прежнему находятся в бегах, их судили заочно.

Виновными в терроризме признали 19 человек, обвинение в отношении еще одного подсудимого — Фарида Хархаша — не подтвердилось, он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества.

Приговор Салаху Абдесламу вынесли первым. Пожизненный срок он должен отбыть полностью, постановил суд.

Что случилось в Париже 13 ноября 2015 года

Субботним вечером 13 ноября, когда бары, кафе, рестораны и театры французской столицы были полны посетителей, а на футбольном стадионе шел матч между сборными Франции и Германии, группа джихадистов, среди которых были и смертники, осуществила целую серию взрывов и нападений.

В половине десятого вечера у футбольного стадиона "Стад де Франс" прогремел взрыв. Почти сразу после этого террористы открыли стрельбу в нескольких барах, кафе и ресторанах, заполненных посетителями. Затем на стадионе произошло еще два взрыва, также был произведен подрыв на бульваре Вольтер, у концертного зала "Батаклан".

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BBC News Русская служба:

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