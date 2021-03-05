Исторический визит папы римского Франциска в Ирак: месса на стадионе и опасения за безопасность

Папа римский Франциск прибыл в Ирак: это первый в истории визит главы Римско-католической церкви в эту страну и первая международная поездка папы с начала пандемии.

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Глава Ватикана отправился в поездку несмотря на всплеск заражения ковид-19 в Ираке и риски для его безопасности. 84-летний Франциск настаивает, что сохраняет верность своему пастырскому долгу.

Цель его визита - укрепить сердца тающей христианской общины в Ираке и попытаться наладить межрелигиозный диалог.

В стране папа проведет четыре дня: он встретится с иракскими христианами, пообщается с главным шиитским священнослужителем, прочитает молитву в Мосуле и отслужит мессу на стадионе в Эрбиле.

Для защиты папы и его паствы власти Ирака выделили десять тысяч сотрудников служб безопасности. Для предотвращения распространения коронавируса в стране введен круглосуточный комендантский час.

В аэропорту Багдада понтифика встретили красной ковровой дорожкой, "Одой к радости" Бетховена и национальными танцами.

Несмотря на неспокойную обстановку в стране, всего через несколько часов после ракетного обстрела американской базы в Ираке в среду, папа заявил, что иракских христиан нельзя подвести во второй раз. В 1999 году папа Иоанн Павел II отменил поездку в Багдад после провала переговоров с правительством тогдашнего президента Саддама Хусейна.

За два десятилетия, прошедшие с тех пор, численность одной из древнейших христианских общин мира упала с 1,4 миллиона до примерно 250 тыс. человек, теперь это менее 1% населения страны.

Многие христиане бежали из Ирака, спасаясь от шквала насилия на религиозной почве, охватившего страну после военного вторжения США в 2003 году, в результате которого был свергнут Саддам Хусейн.

Десятки тысяч христиан вынуждены были оставить свои дома, когда боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена во многих странах. включая Россию) вторглись в северный Ирак в 2014 году, разрушив церкви, захватив их собственность и поставив их перед выбором: платить налог, перейти в ислам, бежать или умереть.

Чего надеется достичь папа в ходе визита?



Глава Римско-католической церкви хочет поддержать преследуемых христиан и призвать к миру на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака.

Обращаясь к народу Ирака в видеопослании накануне поездки, папа Франциск сказал, что едет в страну "как паломник, как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, просить у Бога утешения сердец и исцеления ран".

"Я иду к вам как странник мира в поисках братства и с желанием молиться вместе с братьями и сестрами из других религий, иду по стопам Авраама, объединившего в одну семью мусульман, евреев и христиан. Я хочу принести вам и раздираемому войной Ближнему Востоку любовь Церкви, которая поможет нам двигаться вперед", - сказал папа.

Христиане в Ираке

• На территорию современного Ирака христианство пришло еще в I веке.

• По данным госдепартамента США и оценкам христианских лидеров, к настоящему времени в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом наибольшее число - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в регионе Курдистан на севере страны.

• Примерно 67% из них - последователи Халдейской католической церкви, придерживающейся восточной литургической и обрядовой традиции, но признающей власть папы. Еще 20% состоят в Ассирийской церкви Востока, которая считается древнейшей в Ираке.

• Остальные - члены Сиро-яковитской, Сирийской католической, Армянской католической и Армянской апостольской церквей, а также англикане, евангелисты и другие протестанты.

Что запланировано на этот визит?

По соображениям безопасности и на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом в Ираке, общение 84-летнего папы с паствой будет ограничено.

Папа Франциск уже сделал две прививки вакцины BioNTech / Pfizer, и его окружение было вакцинировано, но учитывая сколь долгожданным был этот визит для христиан Ирака, поездка может стать масштабным мероприятием и привести к массовому заражению коронавирусом.

На пятницу у папы запланирована встреча с премьер-министром и президентом Ирака, а также встреча с епископами и другим духовенством в сирийской католической церкви Богоматери Спасения в Багдаде. В 2010 году в этой церкви джихадисты убили 52 прихожанина и полицейских.

В субботу папа полетит на юг, в священный для шиитов город Наджаф, где встретится с Великим аятоллой Али аль-Систани, 90-летним священнослужителем, выступающим духовным ориентиром для миллионов шиитов в Ираке и других странах.

Затем папа Франциск посетит межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, который считается местом рождения пророка Авраама.

В воскресенье он отправится город Мосул на севере страны, где произнесет молитву о жертвах войны с ИГ, в которой погибли десятки тысяч мирных жителей. После этого папа поедет в Каракош - город, куда христиане вернулись после разгрома ИГ в 2017 году, чтобы восстановить поруганную церковь и свои разрушенные дома.

В завершении поездки по Ираку он отслужит мессу на стадионе в Эрбиле, столице полуавтономного региона Курдистан. Ожидается, что мессу, несмотря на коронавирус, посетят тысячи прихожан.