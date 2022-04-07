Историческое решение: Эстония отказывается от использования российского газа
Foto: Pexels.com

Правительство приняло решение, что Эстония в этом году откажется от импорта российского газа, пишет Delfi.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для воплощения решения в жизнь к осени в Палдиски построят инфраструктуру для принятия сжиженного природного газа — плавучий LNG-терминал. Газовую трубу построит Elering, а причал — Alexela, которая давно уже занимается подготовкой данного проекта.

Также будут созданы государственные запасы газа на 1 Тв-ч, что соответствует 20% от годового потребления газа в Эстонии. Запасы газа можно будет продавать всем участиям рынка в случае перебоев с поставками. Газ планируется хранить в газовом хранилище в латвийском Инчукалнсе.

С учетом всего этого Министерство экономики и инфраструктуры в ближайшее время представит правительству законопроект об изменении Закона о природном газе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя