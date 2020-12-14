Историк Соколов может получить 15 лет колонии за убийство и расчленение аспирантки

Гособвинение запросило у суда 15 лет лишения свободы для экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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"Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и назначить ему наказание по совокупности в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа и ограничения свободы", — заявила прокурор во время прений сторон в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк в ходе ссоры выстрелил в Анастасию Ещенко, с которой он сожительствовал, и затем ее задушил. Спустя сутки Соколов расчленил труп и решил утопить в Мойке. Его задержали, когда он упал в реку, пытась утопить часть останков.