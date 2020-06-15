Историк Соколов отказался признать вину. В Санкт-Петербурге начался процесс об убийстве Анастасии Ещенко

В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который в ноябре 2019 года убил свою девушку, ранее - его студентку Анастасию Ещенко. Признать вину после оглашения обвинения историк отказался до "представления доказательств" и заявил, что намерен задать "очень серьезные и важные вопросы" родителям своей жертвы.

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Убийство, совершенное Олегом Соколовым, стало одним из самых громких преступлений 2019 года. В ночь с 7 на 8 ноября он убил Анастасию Ещенко, с которой жил последние пять лет и отношения с которой начались, когда Анастасия перешла на третий курс.

После убийства Соколов распилил тело и по частям выбрасывал его в Мойку. В процессе он много пил и во время очередного похода с сумкой к реке не удержался и упал в воду.

Соколова спасли, при нем нашли пакет с женскими руками, а затем — при осмотре квартиры — женскую голову и тело.

Защита жалуется на травлю

В начале процесса Соколов в белой рубашке и белых перчатках в стеклянном "аквариуме" пожаловался на плохую слышимость. Судья Юлия Максименко заверила, что все микрофоны включены.

Слушания по делу Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга проводит в новом здании городского суда. Из-за пандемии процесс проходит без присутствия прессы, но официально транслируется в интернете.

Адвокат подсудимого Александр Почуев заявил об "элементах травли" своего подзащитного, о чем, по его мнению, свидетельствует "экспрессия" подачи информации о деле с "дополнительными ужасами". "Останки материалов дела до сих пор гуляют по интернету", — возмутился защитник.

Он представил заключение специалиста "о наличии травли" и просил суд прекратить трансляцию и закрыть процесс, либо допустить в зал "все СМИ".

"Я не юрист, но доверяю", — отреагировал на действия адвоката Соколов. Суд ходатайство отклонил, но обещал ставить вопрос о частичном закрытии заседаний при исследовании фотографий с места происшествия.

Подсудимый намерен допросить потерпевших

Потерпевшие — родители Анастасии Ещенко — живут в Краснодарском крае. Через своего адвоката Александру Бакшееву они просили суд рассмотреть дело в их отсутствие.

Жестокое преступление "потрясло нашу семью", говорится в ходатайстве Галины и Олега Ещенко. Они заявили, что категорически не желают взаимодействовать ни с Соколовым, ни с его адвокатом.

У стороны защиты оказалась иная позиция. "Мы в любом случае хотим их допросить", заявил адвокат Почуев.

Суд напомнил, что потерпевшие свидетелями обвинения не являются. Соколов заявил, что к ним "обязательно будут очень серьезные и очень важные вопросы" о личности Анастасии Ещенко, без которых "следствие будет неполным".

После этого суд перешел к оглашению обвинительного заключения.

Признание вины отложено

Олег Соколов слушал обвинение сидя — опустив голову и сдвинув маску на подбородок. Он обвиняется в умышленном убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ (предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы) и незаконном хранении оружия по ч.1 статьи 222 УК РФ (до трех лет лишения свободы).

По версии обвинения, Соколов убил Анастасию Ещенко "в ходе конфликта на почве взаимной ревности".

В обвинительном заключении указано, что не позднее 8 ноября подсудимый приобрел обрез, сделанный из охотничьего карабина. Сначала он произвел выстрелы в лицо жертвы с близкой дистанции, затем сдавил и сломал шею, после чего, реализуя "преступный умысел с целью причинения смерти" подававшей признаки жизни девушке, сделал еще три выстрела в голову. Анастасия Ещенко скончалась на месте.

Далее прокурор огласил хронику событий: подсудимый в день убийства хранил труп до 22 часов, к утру расчленил его с использованием "пилы-ножовки, двух кухонных ножей и топора", а затем выбросил части тела в Мойку. При обыске в квартире была обнаружена голова потерпевшей.

После оглашения обвинительного заключения Соколов встал, придвинулся к стеклу и приложил руку к уху, чтобы лучше слышать вопросы суда.

Подтвердив, что обвинение ему понятно, подсудимый неожиданно отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину — до "представления доказательств стороной обвинения".

Смена адвоката

Сразу после этого Соколов заявил, что отказывается от услуг своего адвоката Почуева, который защищал его с момента возбуждения дела. Соколов уточнил, что благодарен Почуеву, но теперь намерен заключить соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. Почуев заявил, что готов "сложить оружие" и выполнить волю клиента.

Заявление Соколова оказалось неожиданностью для суда. Неделю назад Лукьянов уже появился впервые в этом деле в качестве второго адвоката (о чем Почуев, по его утверждению, не был предупрежден) и попросил отложить начало процесса для свидания с подсудимым и ознакомления с вещественными доказательствами.

Заседание было отложено, но в итоге адвокат Лукьянов уведомил суд, что посетил Соколова в "Крестах", однако они не договорились и соглашение не заключили. Об этом судья уведомила участников в начале процесса.

На вопрос суда, что помешало Соколову заключить соглашение с Лукьяновым, историк ответил, что "юридических тонкостей не знает", но именно этот защитник, с которым он "очень хотел работать", попросил его "произвести действия" по отказу от прежнего адвоката.

Судья предупредила Соколова, что если он на этот раз не договорится с Лукьяновым, то суд сам назначит ему нового адвоката.

Заседание отложено на 22 июня.