Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, на допросе в суде признал себя виновным в инкриминируемых деяниях.

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"Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном", - заявил Соколов в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде.

Также он признал себя виновным в незаконном хранении оружия.

Ранее в ходе судебного следствия ученый отказывался отвечать на вопрос суда о признании вины.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко.

Понасенков, в свою очередь, назвал чепухой обвинения Соколова. "С моей стороны, никакого конфликта между мной и Соколовым не было. Со стороны подсудимого конфликт был, связанный с колоссальной завистью. А что касается травли – это не более чем чепуха", - заявил Понасенков в суде.

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Интерфакс

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Интерфакс
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