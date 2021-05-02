История "Робинзона": 81-летний итальянец покидает необитаемый остров, на котором прожил 32 года

81-летний итальянец Мауро Моранди решил покинуть необитаемый остров, на котором прожил более 30 лет, из-за давления со стороны властей. Об этом пишет Euronews.

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После 32 лет добровольного "робинзонства" Мауро Моранди покидает необитаемый остров Буделли. Говорит, что устал воевать с администрацией национального парка, в чьем ведении находится остров.

Моранди оказался здесь случайно, когда его катамаран сломался, он не успел отправиться в плавание к южной части Тихого океана. 82-летний бывший учитель физкультуры стал смотрителем и экскурсоводом на Буделли. Первое время никто его не беспокоил. Но потом…

"Вот уже 21 год я постоянно борюсь с теми, кто хочет, чтобы я ушел, — сказа он. — Мне это надоело, и вот я ухожу. Надеюсь, Буделли будут хранить так же заботливо, как и я хранил его все эти годы".

Площадь Буделли в составе архипелага Ла-Маддалена — 1,6 кв км. Скалистый остров расположен между Корсикой и Сардинией и славится своим розовым пляжем — его цвет объясняется крошечными осколками раковин.

На Буделли есть лишь одно небольшое административное здание, и кроме Мауро Моранди здесь все это время никто не жил. Власти хотят превратить остров в центр экологического просвещения и говорят, что дом смотрителя нарушает нормы. Теперь Мауро Моранди переезжает в небольшую квартиру на соседнем острове.