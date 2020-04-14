Истребители НАТО четыре раза сопроводили над Балтикой самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

6 апреля истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-76", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на основную часть территории России. Он следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.

9 апреля истребители НАТО опознали транспортный самолет РФ "Ан-26", следовавший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на основную территорию России. Самолет летел по летному плану, с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

11 апреля истребители поднимались в воздух дважды — был опознан российский транспортный самолет "Ан-26" и военный самолет "Ил-76", они летели с основной части территории России в Калининградскую область.

"Ан-26" следовал летному плану, его транспондер был выключен, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, "Ил-76" следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.