Истребители НАТО четыре раза сопроводили над Балтикой самолеты ВВС России

На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии четыре раза сопроводили самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.
6 апреля истребители НАТО опознали российский военный самолет "Ил-76", летевший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на основную часть территории России. Он следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.
9 апреля истребители НАТО опознали транспортный самолет РФ "Ан-26", следовавший в международном воздушном пространстве из Калининградской области на основную территорию России. Самолет летел по летному плану, с выключенным транспондером, поддерживал связь с региональными диспетчерами.
11 апреля истребители поднимались в воздух дважды — был опознан российский транспортный самолет "Ан-26" и военный самолет "Ил-76", они летели с основной части территории России в Калининградскую область.
"Ан-26" следовал летному плану, его транспондер был выключен, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, "Ил-76" следовал летному плану, его транспондер был включен, борт поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.