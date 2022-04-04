Истребители НАТО дважды поднялись в воздух из-за нарушивших летные правила российских самолетов

На минувшей неделе истребители, которые осуществляют миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, нарушивших летные правила, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник. Патрулирование воздушного пространства осуществлялось 12 раз.

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В минувший вторник был опознан самолет Ту-134, летевший из основной части России в Калининградскую область, сообщает вильнюсское бюро агентства BNS.

В четверг истребители НАТО опознали российский истребитель Су-27, взлетевший из Калининградской области и вернувшийся в нее.

Оба борта летели без летного плана, у истребителя был выключен транспондер.

В эти дни истребители НАТО также 12 раз патрулировали в районе границы воздушного пространства стран Балтии с Россией и Беларусью. Патрулирование начато после вторжения России в Украину.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.