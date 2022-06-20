Истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ
Foto: LETA

На прошлой неделе истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

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14 июня был опознан самолет "Ан-30", самолет этой же модели был опознан и 15 июня.

16 июня опознан и сопровожден самолет "Ил-20", а также "Ан-30". 18 был сопровожден также "Ил-20".

Также 15и 17 июня истребители НАТО патрулировали воздушное пространство у границы балтийских стран с Россией и Белоруссией.

Большинство российских самолетов следовали с выключенным транспондером, без заранее предоставленном летного плана не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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