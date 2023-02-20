Истребители НАТО шесть раз сопровождали российские самолеты над Балтией

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, шесть раз поднимались в небо для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

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Тринадцатого февраля истребители НАТО вылетели для опознания и сопровождения российского штурмовика "Ил-20", летевшего с материковой части России в Калининград, и двух самолетов "Ил-18", один из которых летел в том же направлении, а другой — в противоположном.

Они также идентифицировали два российских истребителя "Су-27", которые летели из Калининграда и возвращались в него.

Четырнадцатого и семнадцатого февраля был сопровожден один самолет "Ил-20". Первый вылетел из Калининграда и вернулся в область, второй улетел в основную часть России.

Девятнадцатого февраля был идентифицирован и сопровожден "Ан-124", летевший из основной части России в калининградский эксклав.

Большинство российских самолетов летали без предоставления предварительного летного плана, с выключенным транспондером, в трех случаях они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, в остальных — нет.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.