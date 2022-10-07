Истуканы острова Пасхи обгорели

На острове Пасхи на этой неделе случился природный пожар, в результате которого обгорела часть знаменитых и загадочных статуй — моаи. Местные власти говорят, что для некоторых из них последствия выглядят непоправимыми.

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Чиновница из ведомства, занимающегося охраной памятников культуры, Каролина Перес Даттари, написала в "Твиттере", что в пожаре, который вспыхнул в понедельник на этом небольшом острове в Тихом океане, выгорели около 60 гектаров растительности.

Больше всего пострадала территория вокруг вулкана Рано Рараку — именно в каменоломне в теле этого вулкана жители острова вырубали глыбы для истуканов. Это место ЮНЕСКО включила в свой список объектов всемирного наследия.

Остров Пасхи открылся для туристов после ковидного карантина всего три месяца назад. Теперь часть его территории опять закрыта для туристов — специалисты осматривают статуи и выясняют, насколько серьезно они пострадали.

Местные власти говорят, что очень серьезно.

Мэр острова Педро Эдмундс сказал журналистам, что обгоревших истуканов — по крайней мере, часть из них — вернуть в прежнее состояние уже не получится.

Сколько именно истуканов обгорело, пока не сообщается.

Всего их на острове Пасхи почти тысяча. Эти каменные статуи, моаи, изваяло в период примерно с 1400 до 1650 гг местное племя рапануи.

Высота большинства моаи — около 4 метров, а самый большой из них возвышается на 10 метров и весит 74 тонны.

У многих истуканов на головы водружены многотонные шляпы из другого камня.

Относительно того, что эти статуи означали для племени рапануи много веков назад, у ученых есть разные версии. Самая распространенная — каждый истукан олицетворял дух кого-то из предков.

Но есть и новая версия, согласно которой рапануи расставляли статуи по острову, надеясь повысить плодородность почвы.

Остров Пасхи принадлежит Чили, хотя лежит в Тихом океане в 3500 км от чилийского берега и в 2000 км от ближайшего населенного острова. Европейцы наткнулись на этот остров только в начале XVIII века. Площадь острова — 164 кв.км, сейчас на нем живут чуть меньше восьми тысяч человек.