ISW: РФ пытается ядерным шантажом замедлить поддержку Киева
Foto: AP/Scanpix/LETA

Кремль, вероятно, пытается использовать страх Запада перед ядерной эскалацией конфликта в Украине, чтобы попытаться ограничить западную поддержку Киева и замедлить поставки ему вооружений. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке, комментируя разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели.

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Известно, что Блинкен в ходе этого разговора, в частности, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Маловероятно, что российские официальные лица будут вести содержательные переговоры о восстановлении СНВ-3", — считают аналитики института.

Также "крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, однако он регулярно высказывает малоправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад", отмечают в ISW.

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