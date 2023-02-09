ISW: российская армия начала наступление в Луганской области

Российская армия начала "крупное наступление" в Луганской области и продолжила наступать в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке, пишет "Новая газета. Европа".

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Аналитики подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной в Харьковской области к северо-западу от Сватово. Согласно их данным, российское военное командование направило части нескольких дивизий для проведения решающих наступательных операций на линии Сватово —Кременная.

Наступательные операции вдоль всей линии ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полк 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке элементов 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных элементов Южного военного округа, сообщают эксперты. В бой еще не введены части 2-й мотострелковой дивизии, которую в январе перебросили в Луганскую область.

По информации ISW, Вооруженные силы РФ постепенно усиливают наступление, но его успех не является безусловным или предопределенным.

Эксперты считают, что хотя российские военные силы в Луганской области в настоящее время обладают инициативой, определяя условия боя, полное задействование этих сил может привести к тому, что наступление завершится на линии Сватово — Кременная и не достигнет своих целей по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

"Это, вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для контрнаступления", — говорится в сообщении ISW.

По сообщениям российских источников, российские войска атакуют украинские оборонительные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в особенности к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной, отмечают аналитики. Вооруженные силы Украины не позволяют российским войскам добиться значительных успехов.

В сводке также говорится, что военные "ДНР", скорее всего, взяли на себя командование российским артиллерийским дивизионом и российскими мобилизованными. Кроме того, ISW отмечает, что ЧВК "Вагнер" начала прибегать к более принудительной тактике в своей кампании по вербовке заключенных, возможно, в ответ на снижение эффективности кампании.

Накануне ISW сообщал, что российское военное командование, вероятно, торопится начать крупномасштабное наступление в Донецкой области. Операцию хотят провести в нереально сжатые сроки и без достаточной боевой мощи.