ISW: российские военные добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка

Американский Институт изучения войны (ISW) подводит итоги боевых действий в Украине 18 июня. Российские войска, по оценке экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Продвинуться им удалось в населенном пункте Метелкино.

Украинский генштаб накануне вечером признал "частичный успех" противника в Метелкино. Глава Чечни Разман Кадыров заявлял, что этот населенный пункт взят под контроль "подразделениями спецназа "Ахмат" и "вторым корпусом народной милиции ЛНР". Американские эксперты пишут осторожней - "продвинулись в Метелкино", но операции "остаются медленными".

Продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе, говорится в отчете.

Российские военные, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются, также сказано в сводке ISW. Ранее эксперты ISW прогнозировали, что российские войска могут взять Северодонецк в ближайшие недели, но только ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке фронта.

В других российских операциях на востоке Украины - усилия по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута - за последние две недели не наблюдается большого прогресса, констатируют эксперты.

Продолжаются боевые действия по оттеснению украинских войск от границы с Россией к северу от Харькова, но российские военные и там не добились значительных успехов, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления и "партизанского давления".

ISW также утверждает, что российская армия продолжает сталкиваться с проблемами морального духа военнослужащих и дисциплины. Делая такой вывод, эксперты опирается на перехват телефонных разговоров, обнародованный главным разведывательным управлением минобороны Украины.

