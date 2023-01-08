ISW: российские войска все еще далеки от окружения Бахмута

Продвижение российских войск в Соледаре Донецкой области не гарантирует им полного окружения Бахмута, где сейчас ведутся наиболее кровопролитные бои на всем фронте, пишут в ежедневной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

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Даже если принять на веру продвигаемую российскими "военкорами" информацию о том, что россияне вышли с боями к окраинами Раздоловки (что в 6 км к северо-западу от Соледара), они все равно еще далеки от того, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение, говорится в сводке.

Также аналитики ISW пишут, что в этой войне Россия продолжает использовать в качестве оружия тему религии. Так, российские военные блогеры в субботу, 7 января, активно распространяли кадры рождественской службы в Киево-Печерской лавре, где присутствовали многочисленные сотрудники украинских силовых структур. Российские сторонники войны подают это как признак гонений на церковь, пишут, что лавру "захватили еретики" и тому подобное. В этот раз рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре впервые прошло не под эгидой Московского патриархата.

До недавнего времени лаврой управляла Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ). С началом войны УПЦ дистанцировалась от Москвы и даже уволила несколько высокопоставленных служителей, но все равно находится под наблюдением СБУ как потенциальный рассадник идеологии "русского мира" (так это формулируют украинские спецслужбы).

Помимо этого в сегодняшней сводке аналитики ISW вновь обращают внимание на то, что российский арсенал дальнобойных баллистических и крылатых ракет продолжает сокращаться. Несмотря на это, пишут эксперты, Россия, по всей видимости, пока продолжит угрожать украинской инфраструктуре и гражданскому населению.