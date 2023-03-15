ISW: В феврале Россия захватила 0,039% территории Украины

В ходе ожесточенных боев в феврале 2023 года российским силам удалось захватить за весь месяц лишь около 233,94 квадратных километров, что соответствует 0,039% территории Украины, сообщает издание Business Insider со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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При этом именно в феврале Россия начала анонсированное ею ранее новое наступление и теряет в обмен на незначительные завоевания тысячи солдат и большое количество жизненно важных вооружений, заявили в ISW во вторник, 14 марта. В своих подсчетах аналитики ориентировались на картографические данные за 31 января — 28 февраля.

В свою очередь группа War Mapper заявила, что в феврале РФ увеличила захваченную территорию на 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% всей площади Украины. "Этот крошечный участок территории Россия получила, потеряв тысячи солдат и военную технику", — отметили аналитики.

В ISW в интервью Business Insider пояснили, что "оба показателя достаточно малы" и что причиной расхождений могут быть незначительные просчеты. В конечном счете оба числа точно отражают ограниченность территориальных завоеваний России.

При этом в марте Россия также не добилась каких-либо заметных успехов. Ее армия сражается вдоль восточной линии фронта и медленно продвигается в Бахмуте, бои за который считаются одними из самых кровопролитных и продолжительных за всю войну. Взять Бахмут российским силам до сих пор не удалось, пишет Business Insider.