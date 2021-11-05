Италия будет выдавать ковид-сертификаты привитым вакцинами, не одобренными в ЕС
Foto: AFP/Scanpix / DELFI

Люди, привитые от COVID-19 не одобренной EMA вакциной, могут сделать бустерный укол мРНК-препаратом от BioNTech/Pfizer или Moderna и затем получить ковид-сертификат ЕС, объяснил Минздрав Италии.

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Власти Италии будут выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19 людям, которые ранее сделали прививки от ковида препаратами, не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в том числе российским "Спутником V".

Но для получения сертификата эти люди должны сначала получить дополнительную (бустерную) дозу вакцины на основе технологии мРНК — от BioNTech/Pfizer или Moderna, сообщает агентство ANSA в пятницу, 5 ноября со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Бустерный укол необходимо сделать не ранее 28 дней и не позднее 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации, указало итальянское ведомство.

С 1 июля в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии действуют цифровые COVID-сертификаты. Они делятся на 3 вида — подтверждающие вакцинацию от этого заболевания, отрицательный тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2 или выздоровление после перенесенной болезни.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому COVID-сертификату Европейского Союза. Однако это решение не означает признание российской вакцины от COVID-19 в Евросоюзе, указали в ЕК. Этот препарат уже используется, в частности, в Сан-Марино.

ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V"

В конце октября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения "Спутника V" для экстренного применения. А EMA примет решение об одобрении этого препарата не ранее начала 2022 года, поскольку российская сторона до сих пор не подала все необходимые данные.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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