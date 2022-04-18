Италия и Испания возвращают посольства в Киев

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, власти Италии и Испании возвращают сотрудников своих дипломатических представительств в Киев.

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Итальянское посольство, которое в марте было перенесено во Львов, уже 18 апреля возобновило свою работу в украинской столице. Испания в скором времени также намерена вернуть посольство в Киев, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес.

"В ближайшие дни мы вновь откроем испанское посольство в Киеве", — сказал он в интервью телеканалу Antena 3.

Вскоре после вторжения российских войск в Украину посольство Испании перевело своих сотрудников в Польшу. На прошлой неделе о возобновлении работы своего посольства в украинской столице также объявила Франция.