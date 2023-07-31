Италия намерена выйти из китайской инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Рим намерен выйти из предложенной правительством КНР инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь", заявил в интервью газете Corriere della Sera министр обороны страны Гвидо Крозетто. Италия была единственным государством "Большой семерки", присоединившейся к проекту.

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Крозетто подчеркнул, что правительство Италии постарается покинуть инициативу без ущерба для отношений с Пекином. "Потому что Китай является конкурентом, но он также является партнером", — сказал министр.

О планах выйти из проекта весной заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. По ее словам, Рим сможет сохранить хорошие отношения с Пекином, даже не участвуя в новом "шелковом пути".

Концепцию "Один пояс, один путь" в 2013 году предложил председатель КНР Си Цзиньпин. По его задумке, китайские промышленные центры и порты будут соединены со странам Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки скоростными дорогами и морскими путями, а для увеличения товарооборота будут заключены двусторонние и международные соглашения.

Италия присоединилась к инициативе в 2019 году, став первой страной "Большой семерки", принявшей такое решение. Критики отмечали, что эффект от соглашения не был взаимовыгодным: КНР нарастила экспорт в Италию на 51% за три года, показатели европейской страны были существенно скромнее.

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