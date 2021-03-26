Италия попросила Москву отменить запрет на пармезан. Что ответили в России?
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Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, чей импорт в Россию был запрещен в 2014 году в ответ на европейские санкции. И попросил вывести этот сыр из-под действия продуктового эмбарго.

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"Это было бы хорошим жестом"


"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", — сказал посол в интервью российскому Forbes

"Роспотребнадзор изучает этот вопрос", — добавил он.

Однако Роспотребнадзор это не подтвердил. В его обязанности "не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров", заявили РБК в надзорном ведомстве.

В Италии не настаивают на отмене всех продуктовых контрсанкций, поскольку понимают, что они "должны быть симметричным ответом на санкции [ЕС]", пояснил Терраччано.

"Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", — считает посол.

"Окончательно решить вопрос с пармезаном"


Одним из первых против возвращения итальянского пармезана — пармиджано-реджано, названного так по наименованию провинций-производителей Пармы и Реджо-нель-Эмилии — выступил фермер Олег Сирота. Он член путинского Общероссийского народного фронта и свой сыр рекламировал на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце 2018 года.

"Хитрые итальянцы требуют, чтобы с пармезана сняли санкции. Меня особенно позабавил хитрый ход с технической ошибкой — мол, этот сыр безлактозный, а потому не должен входить в контрсанкционный список. Объясняю для несведущих — любой сыр, пролежавший в погребе больше шести недель, практически не содержит лактозы, и его можно есть большинству людей с непереносимостью лактозы. Так что тут итальянский посол Паскуале Терраччано, который об этом заявил, просто хитрит. Они понимают, что навсегда теряют наш рынок, и пытаются на него вернуться", — написал Сирота в "Инстаграме".

Фермер признал, что в России пока не удается заместить итальянский пармезан отечественным. "Нужно строить сначала фермы под особый рацион для коровок, потом нужно запускать гигантские дорогостоящие погреба, а потом закладывать сыр на несколько лет. Технология производства пармезана долго отлаживается: сварил сыр, заложил в погреб, а через пару лет узнаешь, где ошибся", — пояснил он.

По оценке Сироты, нужно еще пять-семь лет, чтобы "окончательно решить вопрос с пармезаном". "Разрешение на ввоз импортного пармезана просто остановит инвестиции и сделает бессмысленными колоссальные вложения. А вот после этого срока мы не только будем его производить, а еще и активно экспортировать начнем. Нам просто нужно время", — резюмировал фермер-общественник.

Не поддержала предложение итальянского посла и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что ей больше нравится костромской сыр.

"Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры — костромские, краснодарские", — цитирует ее ТАСС.

"Сирота прекрасные делает сыры. Есть и интернациональные проекты. Так, недалеко от Солнечногорска [в Московской области] живет американец Джей Клоуз, который освоил сыроварение. У него отлично получается", — считает Захарова.

Депутат Госдумы Татьяна Боева, которая входит в комитет по аграрным вопросам, также заявила, что российские предприятия производят отличный пармезан, который "ничем не хуже итальянского", поэтому ограничение на ввоз итальянского сыра отменять нет необходимости.

"Право на пармезан"


Заступился за итальянский пармезан главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

"Когда мы запрещаем ввоз каких-то продуктов, то говорим, что у нас падает уровень продовольственной безопасности. Но никогда даже не обсуждаем, что кроме бедных есть богатые люди. У них тоже есть право на питание в соответствии со своими доходами. У них есть право на пармезан. Почему надо им запрещать пользоваться товаром, который есть на мировом рынке?" — сказал он "Национальной службе новостей".

"Несправедливо лишать людей права на какой-то продукт, нужно искать более мягкие варианты регулирования. Тут нужна гибкость, чтобы не вернуться к временам запретов на кока-колу. Пусть товар будет дороже, пусть его обложат пошлинами, но оставят, чтобы его можно было ввозить. Пармезан — это специфический товар и специфический производитель, заменить его другая страна не может", — подытожил эксперт.

Евросоюз и США ввели в 2014 году ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины. Путин в ответ 6 августа 2014 года ввел продуктовое эмбарго, сроки которого неоднократно продлялись. В декабре российские власти продлили его до конца 2021 года.

Сначала эмбарго действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.

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