Италия разработала мирный план с широкой автономией Крыма и Донбасса

Правительство Италии подготовило предложения по достижению мира в Украине, предусматривающие прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбаса. Материал об этом опубликовала газета la Repubblica, пишет портал "Радио Свобода".

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Как пишет издание, план подготовлен министерством иностранных дел Италии в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра Италии и представлен министром иностранных дел генеральному секретарю ООН, странам G7 и группе "Квинт" (кроме Италии туда входят Франция, Германия, Великобритания и США). Из текста la Repubblica следует, что инициатором создания документа мог стать министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

План предусматривает четыре этапа.

Первый — прекращение огня и демилитаризация линии фронта с созданием механизмов наблюдения.

Второй — многосторонние переговоры о будущем Украины, с обсуждением возможности сделать страну нейтральной при международных гарантиях и подготовке ко вступлению страны в ЕС.

Третий — создание полной автономии Крыма и Донбасса при признании Москвой этих территорий частью Украины. Однако документ предполагает, что регионы смогут установить свои языковые и культурные права, разрешить свободное передвижение товаров, услуг и людей между странами, а также смогут самостоятельно управлять своей безопасностью.

Четвертый этап предусматривает создание нового многостороннего соглашения о безопасности в Европе и вывод российских войск, по крайней мере, на позиции до февраля 2022 года, когда официально их не было в Донбассе.

Реализовывать соглашение, согласно итальянскому плану, должна международная группа содействия, в сотрудничестве ООН, "Квинта", Евросоюза, Турции, Китая, Канады и Израиля.

Газета не сообщает, были ли предложения переданы Украине и России. Обе страны признали, что переговоры между ними фактически прекратились. Киев документ не комментировал. Его положения предполагают изменение Конституции Украины. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что референдум в стране по условиям мира невозможен без вывода российских войск. Предложенный ранее самой Украиной проект соглашения о мире предусматривал возможность нейтралитета при международных гарантиях безопасности. Статус Крыма и Донбасса предлагалось определить путем переговоров, но Украина подчеркивала, что настаивает на своем суверенитете над этими территориями.

Пресс-секреатрь Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге 19 мая, что в России о документе узнали из прессы и не готовы содержательно его комментировать.