Италия с 3 июня начнет принимать туристов из Евросоюза

Италия хочет с 3 июня открыть свои границы для туристов из ЕС и государств Шенгенской зоны. Как сообщил в субботу, 16 мая, председатель Совета министров Джузеппе Конте, тогда же власти откажутся от обязательного двухнедельного карантина для въезжающих.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В течение всего периода пандемии посещать страну возможно было по профессиональным или же медицинским мотивам, однако все прибывающие должны были 14 дней провести в изоляции.

В то же время власти увязывают дальнейшие послабления с числом выявляемых в стране случаев инфицирования вирусом нового типа — если оно будет сокращаться, решения о послаблениях останутся в силе.

Вместе с тем в ассоциации небольших фермерских хозяйств Coldiretti уточняют, что отказ от обязательного карантина позволит въехать в страну 150 000 сезонных рабочих из Румынии, Польши и Болгарии.

С понедельника, 18 мая, в Италии открываются рестораны, бары и парикмахерские. Это происходит на две недели раньше, чем планировалось изначально. Розничные торговцы, музеи и библиотеки также смогут возобновить работу. Итальянцам вновь разрешено ходить в гости и посещать церковные службы.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране на 16 мая выявлено 224 760 инфицированных, 31 763 скончались.