Италия вакцинирует всех, кому за 50
Foto: AP/Scanpix/LETA

На фоне резкого роста числа заражений коронавирусом власти Италии вводят обязательную вакцинацию для людей в возрасте старше 50 лет. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании правительства в среду вечером, сообщает телеканал Euronews.

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"Мы хотим замедлить кривую заражения и побудить итальянцев, которые еще не были вакцинированы, сделать это", — пояснил премьер-министр Марио Драги.

Новое требование будет касаться как граждан Италии, так и проживающих на ее территории иностранцев. Отвод от вакцинации смогут получить люди с серьезными медицинскими противопоказаниями.

В среду суточный прирост новых случаев в Италии достиг почти 190 тысяч, что стало новым антирекордом за все время пандемии. От последствий коронавирусной инфекции умер еще 231 человек. Растет число госпитализаций, которое достигло 13 тысяч. В отделениях интенсивной терапии находятся почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом. При этом число вакцинированных и переболевших ковидом за последние полгода среди населения в возрасте старше 12 лет достигло почти 90%. В Италии активными темпами идет ревакцинация.

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