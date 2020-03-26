Италия заблокировала решения саммита ЕС по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, назвав его недостаточным. Италия настаивает на гораздо более решительном ответе Евросоюза на создавшийся кризис, цитируют информационные агентства заявление Конте, обнародованное еще до завершения саммита в четверг, 26 марта.

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"Мы должны отреагировать посредством инновационных финансовых инструментов", - подчеркнул итальянский премьер. По словам Конте, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней. Италия выступает за выпуск общих облигаций странами еврозоны для изыскания дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Германия не согласна с этим. Накануне главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран ЕС в совместном письме поддержали идею выпуска общих облигаций.

"Мы должны работать над совместным долговым обязательством, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения", - указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.