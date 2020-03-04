Италия закрывает все школы и вузы в стране из-за вспышки коронавируса

С 5 марта все школы и вузы Италии будут закрыты на карантин в связи с быстрым распространением нового коронавируса Covid-19 по территории страны. До этого школы были закрыты только в северных регионах Италии, сообщает агентство ANSA.

Правительство страны распорядилось закрыть учебные заведения до середины марта. Ранее школы закрывались лишь в северных регионах Италии, которые сильнее всего пострадали от эпидемии вируса.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились около двух с половиной тысяч, вылечились 160.

Наибольшее число зараженных приходится на Ломбардию, где особые меры затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана. В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски. В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.

В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев заражения, в ряде городов также приостановлена работа школ, спортивных центров, баров и дискотек. Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этой области. Вторая жертва коронавируса — 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии. Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.

По два случая заражения зафиксированы в областях Эмилия-Романья и Лацио, еще один — в Пьемонте. Италия — наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.

От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.