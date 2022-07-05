Италию накрыла самая мощная за 70 лет засуха. На севере страны введен режим ЧС

В пяти регионах на севере Италии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с самой сильной засухой за последние 70 лет.

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Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето получат 36,5 млн евро из чрезвычайного фонда страны на борьбу с нехваткой воды.

По оценкам итальянского сельскохозяйственного союза Coldiretti, засуха угрожает уничтожить более 30% сельхозпродукции региона.

Несколько муниципалитетов уже объявили о нормировании воды.

Причиной засухи стало крайне незначительное число осадков, выпавших за зиму, в сочетании с летней жарой.

"Введение режима ЧС необходимо для борьбы со сложившейся ситуацией, требующей исключительных мер и полномочий", — говорится в заявлении правительства Италии.

Все пострадавшие регионы сосредоточены вокруг реки По — самой длинной в Италии, протяженностью более 650 километров.

Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.

В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги посетил Доломиты, где произошло обрушение ледника, ставшее причиной гибели семи альпинистов. Девять человек ранены, около 20 пропали без вести.

По мнению Драги, трагедия на леднике и засуха — звенья процесса глобального потепления.