Итальянец 15 лет прогуливал работу и получал зарплату. Он "заработал" полмиллиона евро
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Полиция Италии ведет расследование в отношении сотрудника больницы города Катандзаро в Калабрии на юге страны, который не появлялся на работе в течение 15 лет, но продолжал получать зарплату.

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Мужчина, чье имя и специальность пока не называются, был зачислен в штат больницы в 2005 году и в том же году перестал приходить на работу. Его жалованье за все эти годы составило 538 тыс. евро. Известно, что он был государственным служащим, а значит, деньги выплачивались ему из бюджета страны.

Полиции удалось установить, что он запугивал свою непосредственную начальницу, которая еще в самом начале хотела привлечь его к дисциплинарному взысканию.

Менеджер вскоре уволилась, так и не дав делу ход, а ее преемник не заметил несоответствия между списком сотрудников и фактическим количеством персонала. Не обратил на это внимания и отдел кадров больницы.

Под следствием также находятся шесть менеджеров больницы. Они подозреваются в том, что знали о преступной схеме, но по ряду причин потакали ей. Все они находятся под стражей.

Этот случай был раскрыт в рамках более масштабного полицейского расследования в отношении сотрудников государственного сектора Италии. Систематические прогулы госслужащих с сохранением зарплаты и злоупотребление положением — не редкость в этой стране.

Однако полицейские признаются, что с таким масштабным мошенничеством длиной в 15 лет они еще не сталкивались.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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