Итог общественного расследования: МИ-5 могла предотвратить взрыв на концерте в Манчестере

Независимая комиссия во главе с отставным судьей сэром Джоном Сондерсом, занимавшаяся расследованием обстоятельств взрыва в концертном комплексе в Манчестере в 2017 году, пришла к выводу, что британская контрразведка MI5 могла предотвратить трагедию, но по некоторым объективным и субъективным причинам не смогла сделать этого.

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Сэр Джон Сондерс в отчете отмечает, что взорвавшийся в Manchester Arena смертник, Салман Абеди, проявил определенную осторожность и скрытность, однако у спецслужб все же были возможности заранее вычислить автомобиль, в котором он хранил взрывчатку, и, более того, задержать его еще в аэропорту Манчестера в день прилета из Ливии, за четыре дня до взрыва.

Жертвами взрыва 22 мая 2017 года в фойе концертного комлекса Manchester Arena после концерта певицы Арианы Гранде стали 22 человека, в том числе дети, еще около 200 человек были ранены.

Как выяснилось позже, Салман Абеди — 22-летний на момент теракта британец ливийского происхождения — примкнул к радикальным исламским фундаменталистам за два года до теракта, и произошло это в Великобритании. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (объявленное террористическим и запрещенное в России и других странах).

Приобрести все необходимое для бомбы Салману помог его брат Хашем, который незадолго до теракта уехал в Ливию, но был задержан в Триполи, выдан Британии и приговорен к 55 годам тюрьмы.

Директор MI5 Кен Маккаллум в официальном заявлении принес глубочайшие извинения за то, что его организация не смогла предотвратить этот теракт.

Он подчеркнул, что проведение секретных операций связано с большими сложностями, но если бы сотрудники служб безопасности воспользовались теми немногими шансами, которые у них были, возможно, обошлось бы без таких жертв.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман в заявлении по случаю публикации результатов расследования комиссии отметила, что за последние три года в ходе этого расследования были проанализированы важнейшие улики и выучены жизненно важные уроки, и выразила благодарность сэру Джону Сондерсу и его команде за кропотливый труд и тщательный подход.

"Я намерена и далее сотрудничать с MI5, полицией и другими нашими партнерами в деле изучения выводов комиссии, — подчеркнула она, — и вместе мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить повторение таких чудовищных акций".

В чем состоят выводы и рекомендации комиссии?

Главный вывод комиссии заключается в том, что трагедии можно было избежать.

Службы безопасности упустили шанс принять адекватные меры для предотвращения теракта, хотя такой шанс у них был;

Террорист Салман Абеди должен был попасть в поле зрения программы по борьбе с экстремизмом еще в 2015-2016 гг.;

Абеди имел контакты с другими экстремистами, а в пенитенциарной системе страны нет механизма, позволяющего бороться с риском радикализации одних заключенных другими, а также посетителей тюрем;

Говоря о радикализации, сэр Джон отметил, что на настроения Абеди в значительной степени повлияло "Исламское государство", товарищи радикальных взглядов, члены семьи и происходивший в тот момент конфликт в Ливии.

Комиссия выяснила, что:

Члены семьи Абеди несут значительную долю ответственности за радикализацию; Салмана и его брата Хашеми. Его отец, мать и старший брат Исмаил — все исповедовали экстремистские взгляды;

Салману Абеди при подготовке теракта, скорее всего, помогал кто-то в Ливии

Мечеть, которую посещал Абеди, с одной стороны, не была рассадником радикализма, но с другой, не боролась с его распространением среди прихожан;

Комиссия также рекомендовала министерству образования составлять досье на учеников школ, отличающихся агрессивным поведением, и передавать это досье в новые школы, куда они могут перевестись.

При выявлении в соцсетях фотографий учеников с огнестрельным или иным оружием или взрывчаткой, эти данные также следует заносить в досье как возможный индикатор склонности к насилию и экстремизму.