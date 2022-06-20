Итог выборов в парламент Франции — катастрофа для президента Макрона?

По результатам выборов центристский альянс Макрона лишился абсолютного большинства в Нацсобрании Франции, и теперь надо создавать коалицию. Второй срок президента обещает быть сложнее первого.

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Президенту Франции второй тур парламентских выборов принес горечь поражения. Хотя только в апреле Эмманюэль Макрон был переизбран на второй срок с приличным большинством голосов, в воскресенье, 19 июня, французы лишили его политическую силу большинства в Национальном собрании, которое необходимо для формирования правительства. Центристский альянс Макрона, получивший название "Вместе", пережил вместо возрождения тяжелый удар.

Во Франции — раздробленный парламент

Возможно, самым шокирующим результатом выборов стало количество проигнорировавших голосование: 54% французов, в основном молодые люди и представители менее обеспеченных слоев населения, не пришли к избирательным урнам во втором туре. Это еще на два процентных пункта больше, чем в первом туре. О политической усталости французов и их разочаровании в парижском истеблишменте во время президентских выборов весной 2022 года уже было написано немало. Указанные цифры подтверждают выводы экспертов и не явно содержат требование фундаментальных реформ политсистемы.

Те же, кто проголосовал, сделали это таким образом, что ни одному из политических блоков не удалось даже приблизиться к абсолютному большинству, необходимому для формирования правительства. Лидер "Нового народного экологического и социального союза" (NUPES) Жан-Люк Меланшон еще во время избирательной кампании выдвинул свою кандидатуру в качестве нового премьер-министра. Имея около 130 мест, его объединение получает вторую по численности фракцию в Нацсобрании, но по-прежнему далеко от того, чтобы претендовать на создание правительства.

В последние недели 70-летний Меланшон неоднократно заявлял, что Макрон вверг страну в хаос и своего рода социальный ад. Хотя подобные пассажи и принесли NUPES хороший результат и много голосов молодых избирателей, которые не видят для себя больших шансов на карьерный рост, их не хватило для завоевания парламентского большинства.

Успех Марин Ле Пен

С другой стороны партийно-политического спектра успех празднуют крайне правые Марин Ле Пен. Они смогли увеличить число своих депутатов в десять раз ("Национальное объединение" получит от 80 до 90 мест в парламенте. — Ред.) и станут в Национальном собрании третьей по величине фракцией. Это значительно усилит политическое влияние Ле Пен, хотя в то же время давнее негласное соглашение других партий не сотрудничать с "Национальным объединением" останется в силе.

"Сегодня вечером французы взяли свою судьбу в свои руки и сделали из Эмманюэля Макрона президента меньшинства", — торжествует Ле Пен. Но только анализ изменений политических предпочтений избирателей покажет, кто на самом деле несет за это ответственность.

Фактически же успех Ле Пен привел к тому, что консерваторы-голлисты заняли неутешительное четвертое место. Их кандидат в апреле потерпел разгромное поражение на президентских выборах, набрав менее пяти процентов голосов. Все попытки возродить традиционно правящую голлисткую республиканскую партию пока не увенчались успехом.

Шок в стане Макрона

Министр финансов Брюно Ле Мэр говорит о "демократическом шоке", но считает, что центристы Макрона смогут продолжать управлять страной. Премьер-министр Элизабет Борн указывает на "поражении страны" в свете серьезных международных проблем, но заверяет, что альянс Макрона "попытается сформировать большинство". Для этого необходимо искать компромиссы и работать над диалогом с различными политическими силами. Борн обещает, что ее правительство продолжит защищать покупательную способность французов от инфляции и сделает защиту окружающей среды центральной задачей политики кабинета. На самом деле это звучит как приглашение левым силам.

Но первоначальный замысел центристов потерпел неудачу. Когда еще считалось, что, согласно прогнозам, президентской партии не хватит всего десятка мест для абсолютного большинства в Нацсобрании, их должны были добрать за счет бывших социалистов и консерваторов. Настоящие правительственные коалиции до сих пор были чужды французской политике. Однако вечером в минувшее воскресенье местные телеканалы интерпретировали результаты выборов как приглашение к развитию политического воображения и использованию Германии как образца.

Однако в качестве партнеров по коалиции для центристов могут рассматриваться только консерваторы из партии "Республиканцы". Их лидер Кристиан Жакоб после неудачного выступления республиканцев заявил, что они — "партия в оппозиции к Макрону", и что вся его партия видит ситуацию именно так. Таким образом, либо Жакоб хочет дорого продать свои голоса, либо он боится, что оставшиеся представители консервативного лагеря также могут раствориться в политическом альянсе Макрона.

Почти все потеряли

Такого результата парламентских выборов в новейшей истории Франции еще не было. В последний раз президент-голлист Жак Ширак потерял большинство в Нацсобрании после выборов 1997 года, когда ему пришлось править вместе с правительством социалистов. Они вместе с коммунистами сформировали большинство, смогли претендовать на пост премьер-министра и в значительной степени нейтрализовать консервативного президента.

Сейчас в парламенте представлены четыре политически столь далекие друг от друга силы, что делает конструктивное сотрудничество маловероятным или, по крайней мере, затруднительным. Правительство Борн сохранится, поскольку его не нужно утверждать в Национальном собрании. Однако, не имея постоянного партнера, сторонникам Макрона придется для продвижения законопроектов в каждом отдельном случае искать ситуативное большинство. Каждое голосование по бюджету будет балансировать на грани провала, что вряд ли создает устойчивую ситуацию в долгосрочной перспективе.

Социологи, которые предсказывали, что альянс Макрона и объединенные левые из NUPES получат значительно больше голосов, также просчитались. Матье Дойре из социологического института Ipsos заявил телекомпании France 24, что все, кроме ультраправых, проиграли на этих выборах. Однако и Ле Пен, и NUPES теперь утверждают, что лишили Макрона большинства. А президент вынужден был признать, что его призыв к французским избирателям не вносить еще больший хаос в международный беспорядок не был услышан.

"Результат выборов — это, возможно, то, чего хотели избиратели", — пояснил Дойре. Так, согласно нового новому опросу, 38% французов хотели бы проведения более левой политики, еще 38% — продолжения нынешнего курса и только 25% — поворота вправо. Однако, по иронии судьбы, Макрону, вопреки этим данным, вероятно, придется сделать сдвиг вправо после таких итогов выборов.

Единственное, что ясно, — это то, что политический импульс со стороны Эмманюэля Макрона и его прежняя уверенность в победе были сломлены. После пяти лет единоличного правления он вынужден искать политических партнеров, что до сих пор не входило в число талантов Макрона. Ему вряд ли удастся провести серьезные реформы во Франции, а если у него и получиться продержаться следующие пять лет на посту президента, то эти годы будут во много раз сложнее, чем первый президентский срок.