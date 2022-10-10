Итоги российских обстрелов Украины: 11 человек погибли, 87 ранены, пострадали 29 объектов критической инфраструктуры
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате обстрела Россией территории Украины 10 октября погибли 11 украинцев, 87 человек получили ранения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Отдельно он отметил гибель в Киеве 41-летнего полковника полиции, начальника отдела департамента киберполиции Юрия Заскоки.

"Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу", — сказал Клименко.

Всего в результате российской ракетной атаки повреждения получили около 70 объектов по всей стране, в том числе 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также школа в Киеве.

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