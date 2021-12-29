Иван Жданов сообщил, что его отца снова отправили в СИЗО

Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что его отца, получившего условный срок по уголовному делу, снова отправили в СИЗО.

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"Юрия Жданова, моего отца, сегодня задержали снова. Инкриминировали "нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении". Только что снова закрыли в СИЗО", — написал Жданов-младший в "Инстаграме".

Адвокат Владимир Воронин подтвердил эту информацию "Новой газете". "Его задержали и взяли под стражу. Других комментариев пока нет", — сказал адвокат.

Жданова-старшего освободили 10 дней назад.

19 декабря суд в Ненецком автономном округе (НАО) приговорил 68-летнего Юрия Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге, освободив его в зале суда.

Жданов-младший ранее возглавлял Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, ликвидированный летом этого года и запрещенный в России. Он считает уголовное преследование отца местью властей за свою оппозиционную деятельность.

Прокуратура запрашивала для Жданова-старшего три года колонии.

Юрия Жданова задержали в марте этого года в Ростове-на-Дону, этапировали в Архангельскую область и судили в Нарьян-Маре (НАО). Уголовное дело против него было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч.1. ст.286 УК РФ), затем отцу оппозиционера вменили более тяжкие статьи — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ) и служебный подлог (ст.292 УК РФ).

На время суда его заключили в изолятор временного содержания (ИВС) в Нарьян-Маре. Адвокат Воронин называл условия содержания в нем пыточными.

Жданов работал в администрации поселка Искателей в НАО. В 2019 году он возглавил отдел, который отвечал за правовые и жилищные вопросы, и вошел в жилищную комиссию. На одном из заседаний комиссия рекомендовала выделить жительнице поселка Юлии Ветровой квартиру по договору социального найма. Женщина ее получила и приватизировала. Позже выяснилось, что ранее она уже получала жилищную субсидию.

Летом 2020 года Жданов вышел на пенсию, а в конце года администрация поселка обратилась в суд с иском о выселении Ветровой. 28 января 2021 года суд постановил, что квартиру женщине выделили незаконно. В суде выяснилось, что Ветрова тоже была членом жилищной комиссии. Дать Ветровой квартиру рекомендовали, согласно протоколу, Жданов-старший и еще четверо членов комиссии, но двое из них дали показания в суде, что их на заседании не было. Квартиру вернули администрации, а против Жданова возбудили уголовное дело.

Адвокат Воронин настаивал, что решение о квартире принимал не Жданов, а другие должностные лица.

"Все понимают, что данная история не про квартиру, проблема в оппозиционной деятельности моего сына Ивана Жданова, активного сторонника Алексея Навального, — сказал Жданов-старший в последнем слове на суде по своему делу. — Действительно, мой сын Иван вместе с единомышленниками продолжает дело Алексея Навального, пока главный российский политик сидит в колонии. Заказной характер и политическая подоплека происходящего со мной очевидна даже тем, кто далек от политики. Меня судят не за преступление, которое я не совершал, а за убеждения и взгляды сына".