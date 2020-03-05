Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

По словам Голунова, цель психиатрической экспертизы, запрошенной СК, — проверить его на "психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ".

Следственный комитет (СК), расследующий дело о возможном превышении служебных полномочий полицейскими, проводившими задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, направил журналиста на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил в четверг, 5 марта, сам журналист, проходящий по данному уголовному делу в качестве свидетеля.

По словам Голунова, при помощи психиатрической экспертизы СК хочет проверить его на "психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ". В свою очередь Telgram-канал Baza сообщает, что руководство Следственного комитета настояло на проведении экспертизы, после того как стало известно, что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра.

Сам Иван Голунов подтвердил, что, будучи ребенком, наблюдался у психиатра. По его словам, наблюдение началось с 1987 года, после того как его отдали в логопедический детский сад. "В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров", — подчеркнул журналист.

Как рассказал DW по телефону адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин, речь идет о пятиминутной амбулаторной экспертизе, а запрос на ее проведение связан с "обычной, рутинной работой следствия", которое получило информацию о том, что Голунов в детстве стоял на консультационном учете в психоневрологическом диспансере.

Дело журналиста Ивана Голунова

В июне 2019 года Голунов был задержан в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование журналиста было прекращено. Сам Голунов заявил тогда, что наркотики ему были подброшены, и не исключил, что сделано это было в связи с расследованием в области ритуального бизнеса, над которым он работал непосредственно перед задержанием.

30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал пятерых (на сегодня уже бывших) полицейских, проводивших задержание Голунова. По мнению следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели наркотики и подбросили их Ивану Голунову, после чего на журналиста было заведено уголовное дело.

На данный момент этим экс-сотрудникам полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств с причинением тяжких последствий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 27 февраля 2020 года стало известно, что следствие приобщило к этому делу результаты экспертизы, выявившей на волосах Голунова следы наркотиков.