35-летнего журналиста Джеймса Лапорту, который 15 ноября сообщил, что упавшие на территории Польши ракеты были российскими, уволили из агентства Associated Press. Об этом пишут издания The Washington Post и The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.

"По данным высокопоставленного представителя разведки США, российские ракеты пересекли границу Польши, страны-члена НАТО, в результате были убиты два человека", — говорилось в заметке, которую Лапорта опубликовал вскоре после первых сообщений о случившемся неподалеку от польско-украинской границы.

Когда вскоре другие издания и официальные лица заявили, что предварительные данные расследования опровергают эту версию, Associated Press исправил публикацию. В обновленной заметке говорится, что источник Лапорты ошибся и "последующие сообщения показали, что ракеты были российского производства и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от российского нападения".

Проведенное в Associated Press внутреннее расследование показало, что Лапорта проигнорировал редакционные стандарты, обязывающие журналиста верифицировать информацию как минимум у двух источников. Тем не менее, Лапорта убедил коллег опубликовать новость — по его словам, такое решение якобы одобрил старший редактор.

И агентство, и уволенный журналист отказались комментировать ситуацию. Представитель Associated Press заявила, что в редакции строго следуют высоким профессиональным стандартам и принимают "необходимые меры" в случае их нарушения.

15 ноября российская армия провела массированный обстрел территории Украины. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув на границе с Украиной, погибли два человека. Первоначально (в том числе со ссылкой на Associated Press) сообщалось, что снаряды были запущены Россией.

На следующий день после консультаций власти Польши, а также США и НАТО сообщили, что речь идет о несчастном случае с участием украинских ракет ПВО. Мировые лидеры возложили ответственность за случившееся на Россию, действия которой и привели к использованию противоракетной обороны.