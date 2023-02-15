Из Эстонии выслали организатора "Бессмертного полка". Его ВНЖ аннулирован
Foto: LETA

Департамент полиции и погранохраны Эстонии признал недействительным вид на жительство пророссийского активиста Сергея Чаулина, сообщает ERR.

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"На основании Закона об иностранцах ВНЖ может быть признан недействительным, если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду РФ, годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения", — говорится в заявлении Полиции безопасности (КаПо).

В ведомстве уточнили, что Чаулин добровольно покинул страну вечером 14 февраля и отправился в Россию по собственному выбору.

Чаулин занимался проведением акции "Бессмертный полк" в Эстонии и возглавлял организацию "Российские соотечественники в Европе". По мнению КаПо, последняя проводила "кремлевскую политику раскола".

"Меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Там были сотрудники КаПо. Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату", — заявил Чаулин корреспонденту ERR. Активист подтвердил, что находится в России.

По словам Чаулина, сейчас он вместе с адвокатом обсуждает возможность подачи апелляции на решение о депортации.

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