Из онкологического центра могут уволиться более 20 врачей: министр дала месяц на решение проблемы

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне поручила совету Рижской Восточной клинической университетской больницы в течение месяца разрешить разногласия между руководством больницы и врачами Латвийского онкологического центра, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения. Более 20 врачей центра предупредили руководство больницы о возможном коллективном увольнении, а два врача уже уволились.

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Два врача покинули Латвийский онкологический центр в конце прошлого года после того, как не смогли достичь соглашения с руководством больницы. Остальные врачи выразили поддержку коллегам и высказали свои требования к руководству. Врачи считают, что их труд не ценится, а в центре не хватает современного оборудования.

Минздрав поручил совету больницы реализовать план мер по улучшению коммуникации и взаимоотношений с врачами, обеспечению непрерывности медицинского обслуживания онкологических пациентов, при этом еженедельно информируя министра о прогрессе.

Как заявила Меньгелсоне, в основном из-за нерешенных разногласий между правлением больницы и онкологическим центром страдают пациенты, поэтому необходимо приложить все усилия и имеющиеся ресурсы для разрешения ситуации.

Министр признала, что обе стороны — и правление больницы, и медики — являются заложниками недостаточного финансирования отрасли. "Однако мы не можем допустить ситуации, когда пациенты лишаются возможности консультаций и операций у высококвалифицированных врачей в современной и безопасной обстановке", — сказала Меньгелсоне.

На этой неделе министр встретится с организациями пациентов, а также обсудит ситуацию с неправительственным сектором. Она подчеркнула, что Восточной больнице предстоят очень важные шаги на пути к современному и ориентированному на пациента здравоохранению — сертификация онкологического центра, которая внесет ряд улучшений и изменений в лечение онкологических заболеваний.

"Реализация таких изменений требует диалога сторон уже сейчас, но этого нельзя достичь, если они не сотрудничают, а противодействуют друг другу", — сказала министр.