Из России депортировали сотрудницу фонда, который возвращает в Украину детей, вывезенных с оккупированных территорий

Гражданку Украины, собиравшуюся вывезти из России детей-сирот с оккупированных украинских территорий, задержали в Москве, сообщило российское государственное агентство РИА "Новости". Позднее женщину депортировали из страны.

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Сначала о задержании сообщалось со ссылкой на источник агентства в силовых структурах. По его словам, женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine. Других подробностей источник не привел.

Позднее РИА "Новости" опубликовало видео с участием задержанной украинки, которая представилась Ольгой Гурулей. На вопрос находящегося за кадром мужчины о целях визита женщина ответила, что приехала по просьбе волонтера Анастасии, чтобы оформить опекунство над двумя несовершеннолетними детьми с оккупированных территорий — они сейчас находятся в подконтрольном российским войскам городе Геническ. По словам Гурули, впоследствии она планировала вывезти детей в Киев, а затем в Германию.

Информагентство, вновь со ссылкой на собственные источники, утверждает, что украинку уже депортировали из России. "Родственником этим детям она не приходится. Во время въезда в Россию в качестве цели визита она назвала получение российского гражданства и жилья", — пишет РИА "Новости".

Как выяснил телеканал "Дождь", Гуруля — жительница Херсона. Так, в июле 2022 года она фигурировала в репортаже украинского "24-го канала", где рассказывала о жизни под российской оккупацией. По словам самой женщины, 9 мая прошлого года она развешивала в центре Херсона желто-синие ленточки, после чего ее задержали неизвестные в балаклавах. Вскоре Гурулю отпустили, и украинка выехала во Львов. Вернулась ли она в Херсон после освобождения города, неизвестно.

По данным украинского государственного портала "Дети войны", после 24 февраля 2022 года из Украины были насильно вывезены в Россию 19484 ребенка. Вернуть удалось только 371 из них. Среди организаций, помогающих возвращать домой украинских детей, — фонд Save Ukraine, который также занимается эвакуацией и передачей гуманитарной помощи семьям, которые находятся в зоне боевых действий.