Из Турции выслали лидера шведских националистов

Полиция Турции задержала и выслала председателя партии "Шведские демократы" Йимми Окессона, который прибыл на греческо-турецкую границу для того, чтобы убеждать нелегальных иммигрантов не просить убежища в Швеции, передает "Интерфакс" со ссылкой на Шведское радио.

Окессон раздавал листовки соответствующего содержания, однако разрешения на подобную деятельность у него не было. В результате полицейские задержали политика и препроводили его в аэропорт, сообщила радиостанция.

В партии "Шведские демократы" подтвердили этот инцидент, а также назвали Турцию "неправовым государством", которое не должно иметь влияния на миграционную политику Европы.

Ранее Йимми Окессон уже посещал район греческо-турецкой границы и вел там агитацию среди потенциальных мигрантов. На родине целый ряд политиков подверг критике его действия.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, после чего тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.